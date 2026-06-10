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10 июня 2026 в 10:06

В зоне поиска Усольцевых сделали загадочную находку

На месте поиска Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В зоне возобновленных поисков семьи Усольцевых нашли вещи, их исследуют на принадлежность семье, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в мессенджере МАКС. Россияне исчезли в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года.

В период с 4 по 9 июня 2026 года в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа проведены дополнительные поисковые мероприятия. <…> В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам, — уточнили в СК.

Ранее региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислав Величко сообщил, что массовые поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края с участием большого числа волонтеров пока не начаты. По его словам, рано говорить о начале масштабной поисковой операции.

Также заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, могла покинуть сибирскую тайгу только по воздуху. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.

Общество
Усольцевы
Красноярский край
Следственный комитет
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