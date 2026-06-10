Появились подробности о поиске Усольцевых под Красноярском Вопрос о массовых поисках Усольцевых под Красноярском обсуждается со следствием

Массовые поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края с участием большого числа волонтеров пока не начаты, данный вопрос обсуждается со следственными органами, рассказал ТАСС региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислав Величко. По его словам, пока рано говорить о начале масштабной поисковой операции.

Вопрос о дальнейших массовых выездах сейчас обсуждается совместно с органами следствия. После того, как будут приняты соответствующие решения и появится информация, которой можно будет поделиться, мы обязательно ее озвучим. На данный момент говорить о конкретных планах преждевременно, — сказал Величко.

Региональный представитель отряда сообщил, что в недавних поисках семьи волонтерам активно содействовали власти Красноярского края и различные службы. Он отметил, что участникам поиска обеспечивали питание, предоставляли помещения для штаба и размещения добровольцев, а также помогали решать множество организационных вопросов.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, могла покинуть сибирскую тайгу только по воздуху. По его словам, уйти далеко пешком самостоятельно они бы не смогли.