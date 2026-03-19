Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка

Последствия взрыва в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают экстренные службы

Подросток, причастный к взрыву в отделении Россельхозбанка в Москве, поддерживал связь с кураторами из Украины, передает Telegram-канал Mash. Источник пишет, что перед тем, как банкомат был взорван, юноша стоял около входа в банк и разговаривал с кем-то по телефону.

Затем он забежал внутрь, выбежал и начала записывать происходящее на видео. В результате взрыва он получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства инцидента.

Тем временем в Сети появилось первое видео с места взрыва. На кадрах видно, что территория вокруг здания на улице Менжинского полностью оцеплена. Фасад отделения серьезно поврежден, у него выбиты стекла. Внутри здания виднеется возгорание.

Ранее в Краснодарском крае суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге, который сотрудничал со службой безопасности Украины и собирался совершать диверсии и теракты в России. Ему назначили 14 лет лишения свободы.

До этого Верховный суд Татарстана приговорил россиянина к 24 годам лишения свободы за госизмену, подготовку взрывов на оборонных заводах Казани и незаконный оборот взрывчатых веществ. Осужденный проведет первые пять лет в тюрьме.