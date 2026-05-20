20 мая 2026 в 08:44

В Кремле увидели безумство Литвы после провокационных слов о Калининграде

Песков счел безумными заявления властей Литвы о нападении на Калининград

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заявлением на грани полного безумия стали слова руководителя Министерства иностранных дел Литвы о возможном нападении на Калининград, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, ко всему этому не стоит относиться серьезно.

Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо, — заявил Песков.

Он добавил, что государства Прибалтики в настоящий момент придерживаются маниакального антироссийского курса. Подобная позиция полностью лишает данные страны шанса принимать решения ради собственной выгоды.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и глава партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что Россия нанесет по Литве мгновенный сокрушительный удар в случае гипотетической атаки на Калининград. По мнению парламентария, агрессивные призывы руководителей балтийских республик демонстрируют их крайне ограниченное мышление.

