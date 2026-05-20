20 мая 2026 в 09:05

Врач ответила, на что важно обращать внимание в составе продуктов

Терапевт Тен: в составе йогуртов и соусов может быть скрытый сахар

В составе йогуртов и соусов возможно наличие скрытого сахара, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, чтобы выбрать полезный продукт, следует ознакомиться с ингредиентами на обратной стороне упаковки.

Как отличить полезный продукт от «мусора»? Ответ прост: читайте этикетки. Производители могут писать все что угодно на лицевой стороне упаковки, но оборотная не врет. Ищите скрытый сахар в йогуртах, творожках, хлопьях и соусах. Если содержится более 15 граммов добавленного сахара на 100 граммов продукта, смело ставьте ему «красную метку». Также следует обращать внимание на содержание соли. Ее очень много в колбасах и сыре, хотя ВОЗ рекомендует потреблять не более чайной ложки в день, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что длинный перечень ингредиентов с незнакомыми названиями, такими как эмульгаторы, стабилизаторы и усилители вкуса, которые обычно оканчиваются на «-аторы» и «-иды», должен вызывать опасения. По словам специалиста, такие продукты, вероятно, подверглись глубокой переработке.

Старайтесь исключить продукцию, где есть частично гидрогенизированные масла, маргарин, кулинарные жиры. ВОЗ призывает убрать промышленные трансжиры из рациона полностью. Замена продуктов — это не про лишения, а про новое качество жизни. Проявите немного осознанности, и ваш организм обязательно скажет вам спасибо отличным самочувствием и энергией, — заключила Тен.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская посоветовала в жаркую погоду есть больше фруктов и овощей. По словам специалиста, их сок помогает поддерживать водный баланс в организме.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
