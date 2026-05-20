Пьяный лихач разбил машину и убил племянника в Башкирии

Школьник погиб в аварии, которую устроил его пьяный 22-летний дядя в Иглинском районе Башкирии, передает Telegram-канал Mash Batash. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав, предварительно выпив.

На трассе Иглино — Красный Восход машину занесло, она опрокинулась в кювет. Ребенок скончался на месте происшествия. Виновника аварии доставили в отдел полиции.

