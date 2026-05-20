20 мая 2026 в 09:17

Пьяный лихач разбил машину и убил племянника в Башкирии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Школьник погиб в аварии, которую устроил его пьяный 22-летний дядя в Иглинском районе Башкирии, передает Telegram-канал Mash Batash. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав, предварительно выпив.

На трассе Иглино — Красный Восход машину занесло, она опрокинулась в кювет. Ребенок скончался на месте происшествия. Виновника аварии доставили в отдел полиции.

Ранее в Краснодаре грузовой автомобиль насмерть сбил восьмилетнего велосипедиста. Трагедия разыгралась на пересечении улиц Ивовой и Фанагорийской. Водитель КамАЗа на нерегулируемом перекрестке при повороте зацепил ребенка, который ехал по тротуару. Мальчика госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщили, что в Дмитровском районе у деревни Поддубки столкнулись грузовик Sitrak и восемь легковушек. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе шестилетний малыш.

Кроме того, в иркутском Зиминском районе столкнулись две легковушки — Toyota Corolla и Mazda Axela. В результате аварии в больницу с повреждениями различной степени тяжести попали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние.

