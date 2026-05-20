20 мая 2026 в 10:02

Си Цзиньпин раскрыл, что Россия и Китай будут вместе защищать

Си Цзиньпин: Россия и Китай встанут на защиту Устава ООН

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru/Александр Казаков, РИА Новости
Россия и Китай намерены защищать Устав ООН и бороться с проявлениями гегемонизма, заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер предупредил об угрозе скатывания к «миру джунглей» на международной арене, передает Центральное телевидение Китая.

Китай и Россия будут решительно показывать чувство долга как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международной справедливости, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Китай достигли общего консенсуса по принципиально важному аспекту в энергетическом секторе. Государственный деятель добавил, что дискуссия между представителями двух держав разворачивалась в исключительно конструктивной и позитивной атмосфере.

Кроме того, Китай и Россия приняли совместное решение о пролонгации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Согласно опубликованным сведениям, председатель КНР и российский лидер пришли к полному согласию по данному вопросу в ходе двусторонних контактов в Пекине.

