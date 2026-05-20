НАТО попросила США не допускать «сюрпризов» в Европе FT: в НАТО обеспокоены непредсказуемостью решений США по войскам в Европе

Страны НАТО выражают обеспокоенность непредсказуемостью действий США по сокращению численности американских войск в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата Альянса. В организации намерены обсудить этот вопрос с американской стороной на встрече глав МИД в Швеции.

Проблема для нас в том, что это настолько непредсказуемо и неожиданно, а в контексте Германии это преподносится как наказание, — отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге представители Альянса намерены призвать США избегать «сюрпризов» и не допускать «пробелов в возможностях» Блока. Источник газеты отметил, что сами масштабы сокращения войск не вызывают серьезной тревоги. По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют «сильное присутствие» и «очень мощное сдерживание» в Европе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые возникающие для России опасности будут нейтрализованы военно-техническими методами, это охладит пыл наиболее агрессивных членов НАТО. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва регулярно транслирует западным оппонентам предостережения о создаваемых ими рисках.