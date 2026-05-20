20 мая 2026 в 10:30

Врач ответил, может ли ледяная вода влиять на работу мозга

Врач Хухрев: ледяная вода не влияет на работу мозга

Ледяная вода не улучшает работу мозга, рассказал 360.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он отметил, что лучше регулярно тренировать мозг.

Не то чтобы холод ускорял мыслительный процесс. Мыслительные процессы лучше всего ускоряют регулярные занятия умственным трудом. Это так же, как физкультура, — рассказал Хухрев.

Врач подчеркнул, что люди часто путают прилив бодрости от ледяной воды с реальным улучшением умственных возможностей. Он предупредил, что для неподготовленного человека такой способ может нести риски для здоровья.

Ранее эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян рассказал, что закаливание противопоказано при заболеваниях нервной системы, а также проблемах с сердцем и сосудами. Он объяснил, что в подобных ситуациях чередование температур также способствует рецидиву кожных заболеваний.

