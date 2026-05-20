Новые выплаты для работающих родителей с 1 июня: кому и сколько дадут

Уже с 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную выплату для семей с детьми. Согласно условиям, получить деньги могут далеко не все, а только те, кто подходит под несколько жестких требований по доходу и трудоустройству. Рассказываем, кому точно стоит подавать заявление и как не ошибиться с расчетами.

Кто имеет право на «семейный кешбэк»

Новая выплата от СФР на самом деле представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога. Как объяснила NEWS.ru заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, получателями смогут стать семьи, где растут двое и больше детей. Причем дети должны быть либо младше 18 лет, либо учиться очно — тогда планку поднимают до 23 лет.

Но это еще не все. Главный нюанс в том, что у родителей должен быть официальный «белый» доход. Без официального трудоустройства, как подчеркивают эксперты, на выплату можно не рассчитывать.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко добавил, что есть и другие важные условия. Во-первых, доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе для трудоспособного населения. Во-вторых, у семьи должно быть российское гражданство, а родители не должны быть лишены прав на ребенка и иметь долгов по алиментам, отметил собеседник NEWS.ru.

Как уточнил в беседе с NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, претендовать на выплату могут не только граждане, но и налоговые резиденты РФ, которые легально живут и работают в стране больше 183 дней.

Как понять, подходите ли вы по доходам

Алгоритм довольно простой, но внимательность не помешает. Нужно взять все доходы семьи за 2025 год (зарплаты, больничные, премии, пенсии, стипендии), сложить их, разделить сначала на 12 месяцев, а потом на количество членов семьи.

Полученную цифру сравнивают с полуторным прожиточным минимумом по вашему региону за тот же 2025 год.

Эксперты обращают внимание на важный момент: выплату вы получите в 2026 году, но она рассчитывается по вашим доходам за предыдущий, 2025 год. И прожиточный минимум, с которым сравнивают ваш доход, тоже берется за 2025 год — именно тот, который был установлен в вашем регионе.

Сколько именно заплатят

Здесь придется немного посчитать, но формула несложная. Сумма выплаты — это разница между налогом, который вы заплатили по ставке 13%, и тем, сколько бы вы заплатили по ставке 6%. Этот подход доцент Ольга Борисова из Финансового университета при правительстве РФ объяснила на живом примере.

Возьмем мать-одиночку из Санкт-Петербурга с двумя детьми. Ее годовой доход в 2025 году составил 470 тысяч рублей. Работодатель удержал с нее 61 100 рублей (это 13%). А если бы ставка была 6%, то сумма налога составила бы всего 28 200 рублей. Разница — 32 900 рублей. Это и есть ее потенциальная выплата. При этом проверяем лимит: прожиточный минимум в Петербурге — 21 069 рублей, умножаем на 1,5 — получаем 31 603 рубля на человека. Ее же доход на каждого члена семьи (470 тысяч делим на 36, где 12 месяцев нужно умножить на 3 человек) — всего 13 тысяч. Соответственно, она сможет претендовать на выплату, пояснила собеседница NEWS.ru.

Как и когда подавать заявление

Подать заявление можно тремя способами: через Госуслуги (если есть подтвержденная учетная запись), лично в МФЦ или в отделении Социального фонда. К заявлению нужно приложить паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении всех детей, а если ребенок является студентом — справку из вуза, а также реквизиты банковского счета.

Рассмотрение — до 10 рабочих дней. Но есть важный момент: выплата ежегодная, поэтому заявление придется подавать каждый раз заново. В этом году окно приема заявлений открывается 1 июня 2026 года и закроется 1 октября, уточнила Коваленко.

