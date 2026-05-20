Россия достигла максимума в импорте из Грузии одного вида продуктов

Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума

Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии почти до $7 млн (500 млн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Отмечается, что это исторический максимум — ведомство ведет учет данных с 2009 года.

В апреле российские компании импортировали упаковки смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов на сумму $6,8 млн — против $4,1 млн (300 млн рублей) в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, объем закупок вырос в 1,7 раза в годовом выражении.

До этого сообщалось, что Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию. В частности, по итогам прошлого года эти государства ввезли на $60 млн (более 4,3 млрд рублей) и $50 млн (около 3,6 млрд рублей) соответственно. Также Россия на крупные суммы закупает яблоки из Грузии.

Ранее сообщалось, что импорт грузинского вина в Россию достиг максимального уровня с апреля 2024 года. Согласно анализу, за месяц российские компании ввезли 6,5 тыс. тонн алкогольной продукции.

