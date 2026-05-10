10 мая 2026 в 12:12

Названы два крупнейших поставщика яблок в Россию

Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие данные. В частности, по итогам прошлого года эти государства ввезли на $60 и $50 млн соответственно.

В материале сказано, что в топ-5 яблочных экспортеров попали Сербия ($41,8 млн), Молдавия ($36,8 млн) и ЮАР ($26,9 млн). Также Россия на крупные суммы закупает яблоки из Грузии ($12,9 млн). Импорт из Казахстана и Турции достигает примерно одинаковой суммы ($7,6 и $7,2 млн соответственно).

До этого диетолог Антон Поляков заявил, что людям с обострениями заболеваний ЖКТ нельзя есть яблоки, поскольку они могут усиливать неприятные симптомы. По его словам, этот продукт следует убрать из рациона и тем, кто склонен к аллергическим реакциям.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что исключение части компьютерных комплектующих, ноутбуков, накопителей и другой техники не отразится на ассортименте российского рынка. По данным ведомства, отечественные производители уже предоставляют свои аналоги.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

