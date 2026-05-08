Диетолог предупредил, кому опасно употреблять яблоки

Людям с обострениями заболеваний ЖКТ нельзя есть яблоки, поскольку они могут усиливать неприятные симптомы, предупредил диетолог Антон Поляков. По его словам, переданным aif.ru, этот продукт следует убрать из рациона и тем, кто склонен к аллергическим реакциям.

Избегать употребления яблок нужно тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на этот продукт. Причем речь идет даже о перекрестных реакциях. Например, это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на березу, пыльцу, растения. Кислые яблоки могут раздражать слизистую во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они могут усиливать симптомы гастрита, язвы и так далее, — подчеркнул Поляков.

