07 мая 2026 в 12:51

Диетолог развеял популярный миф о кальции

Диетолог Шилов: на самом деле кунжут не сможет насытить организм кальцием

На самом деле кунжут, хотя и содержит обилие кальция, на практике не сможет насытить организм ценным элементом, заявил KP.RU диетолог Максим Шилов. Дело в том, что данный продукт имеет крайне низкую биодоступность этого макроэлемента.

Что касается кунжута, то это правда, что он очень богат ценным элементом — до 975 мг кальция на 100 г (почти как в твердых сырах, содержащих от 1000 мг/100 г). Но почти вся польза из семян для людей — «мимо кассы». Биодоступность кальция из кунжута крайне низкая. Так что салат или каши, посыпанные семенами, для борьбы с дефицитом кальция — увы, миф, — высказался Шилов.

Он уточнил, что даже при регулярном употреблении таких продуктов, как творог, сыр и кефир, кальций усваивается примерно на 30%, причем это самая высокая возможная степень. Если же человек пропустит одну из порций, то поступление элемента в организм будет еще ниже.

Ранее диетолог и нутрициолог Елена Соломатина заявила, что лучше всего белок усваивается из яиц. Специалист подчеркнула, что говядина, мясо птицы или рыбы хуже подходят для усвоения данного элемента. По ее словам, это связано с тем, что большой объем соединительных тканей не переваривается в человеческом организме.

