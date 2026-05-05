Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок

Врач Соломатина: белок лучше всего усваивается из яиц

Лучше всего белок усваивается из яиц, предупредила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что говядина, мясо птицы или рыбы хуже подходят для усвоения данного элемента. По ее словам, это связано с тем, что большой объем соединительных тканей не переваривается в человеческом организме.

Например, если нам дать сухожилие коровы, то для нас оно бесполезно. Из него мы не получим необходимых аминокислот, которые потом собирают как из деталей новые белки, которые необходимы: мышечные, ферменты, гормоны и так далее, — пояснила диетолог.

Она обратила внимание, что у вегетарианцев могут возникнуть проблемы с белком. По ее словам, это связано с тем, что не во всех продуктах есть необходимые аминокислоты.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что ученые выделили красное вино, гранатовый и лимонный сок как наиболее подходящие основы для маринада шашлыка. По его словам, эти компоненты заметно уменьшают количество канцерогенов, образующихся при жарке мяса на мангале.

