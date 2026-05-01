Россиянам перед праздниками раскрыли лучший маринад для шашлыков

Реабилитолог Агапкин: шашлыки лучше мариновать в красном вине

Ученые признали лучшими основами для шашлычного маринада красное вино, гранатовый сок и сок лимона, заявил в эфире программы «О самом главном» врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин. По словам доктора, эти ингредиенты снижают количество канцерогенов, которые выделяются при жарке мяса на мангале и могут вызывать рак.

Ученые провели анализ рецептов маринадов. <...> Что они выяснили? Какие лучшие основы для маринада? На первом месте у них было красное вино, на втором месте — гранатовый сок, на третьем месте был сок лимона, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в майские праздники гражданам следует придерживаться норм пищевой гигиены, личной безопасности и защиты от клещей. Специалисты ведомства рекомендуют не брать на природу скоропортящиеся продукты, использовать для их перевозки сумки-холодильники, не смешивать сырые и готовые блюда, а мясо для шашлыка хорошо прожаривать.

Кроме того, главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, что шашлык нельзя запивать алкогольными напитками. По словам медика, подобное сочетание способно нанести тяжелый вред организму.