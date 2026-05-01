Россиянам рассказали, как безопасно отдохнуть в майские праздники В Роспотребнадзоре призвали соблюдать правила безопасности в майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила пищевой гигиены, личной безопасности и защиты от клещей во время майских праздников, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Специалисты советуют отказаться от скоропортящихся продуктов на природе, перевозить еду в сумках-холодильниках, разделять сырые и готовые блюда, а также тщательно прожаривать шашлык.

Откажитесь от скоропортящихся продуктов на пикнике — молочных изделий, копченостей, яиц и кондитерских изделий с кремом; перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты; для шашлыка выбирайте нежирное мясо и прожаривайте его до полной готовности, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба российского Минтруда передает, что майские праздники в 2027 году будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. По информации ведомства, проект соответствующего постановления правительства РФ уже разработан.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что соединять майские праздники в один длительный отдых не имеет смысла. По словам парламентария, официально объединить выходные можно лишь за счет использования отпуска.