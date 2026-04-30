Стало известно, сколько дней будут длиться майские праздники в 2027 году

Майские праздники в 2027 году продлятся 6 дней — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, передает пресс-служба российского Минтруда. По данным ведомства, соответствующий проект постановления правительства РФ уже подготовлен.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. Она отметила, что после первых майских праздников наступит потепление.