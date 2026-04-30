День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:26

Стало известно, сколько дней будут длиться майские праздники в 2027 году

Майские праздники в 2027 году продлятся шесть дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Майские праздники в 2027 году продлятся 6 дней — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, передает пресс-служба российского Минтруда. По данным ведомства, соответствующий проект постановления правительства РФ уже подготовлен.

С учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха <...> с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, — сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. Она отметила, что после первых майских праздников наступит потепление.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маленькие дети и их бабушка пострадали при пожаре в квартире
Адвокат ответил, что грозит подросткам за передачу фотографий ВСУ
Хаменеи ознаменовал новую главу в истории Персидского залива
Умер автор «Экономической летописи России»
Психиатр объяснил, почему выросло число подростков с ментальными проблемами
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.