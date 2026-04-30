Россиян ждут две серии длинных выходных в мае

Россиян ожидают длинные выходные две недели подряд в мае, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Жители страны начнут отдыхать по три дня подряд в начале месяца и во время празднования Дня Победы.

Всего в мае будет ожидаются два праздничных дня. Это 1 мая в честь Праздника Весны и Труда, и 9 мая, приуроченный ко Дню Победы.

В связи с этим в первой половине мая будет два периода выходных по три дня: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, — сказал Балынин.

Эксперт напомнил, что ранее россияне уже отдыхали по три дня подряд в феврале и марте. Тогда длинные выходные пришлись на 21–23 февраля и 7–9 марта, когда отмечались День защитника Отечества и Международный женский день.

Ранее Балынин отметил, что отпуск в мае считается не таким выгодным, как в марте и апреле. Аналогично будет и в сравнении с июлем. Однако, если сравнивать с январем, май будет более лучшим вариантом. По мнению эксперта, этот месяц одинаково выгоден с февралем.