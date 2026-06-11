Адвокат назвал срок водителю автобуса после ДТП в Екатеринбурге Въехавшему водителю в толпу в Екатеринбурге может грозить до семи лет тюрьмы

Водителю автобуса, который въехал в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга, может грозить до семи лет лишения свободы, рассказал ТАСС адвокат Сергей Колосовский. По его словам, квалификация дела предусматривает такое наказание, если будет установлено, что он нарушил правила дорожного движения.

Видео действительно жуткое, <…> и если все так: хотели проскочить на запрещающий сигнал светофора и так далее, то, что возбудили, до семи лет. При этом надо понимать, что это преступление средней тяжести, потому что оно по неосторожности, — рассказал Колосовский.

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел по двум статьям. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. По данным следствия, ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, работали на месте происшествия. Губернатор призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.