Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому отменяется запрет на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие. Документ предусматривает и другие изменения.

Как следует из пояснительной записки, такая мера позволит юридическим лицам с особыми уставными задачами эффективнее противодействовать беспилотным летательным аппаратам, в том числе в темное время суток.

Кроме того, законопроект предлагает изменить требования для получения права на владение нарезным оружием. Сейчас для этого необходимо непрерывно владеть охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием не менее пяти лет. Авторы инициативы предлагают сократить этот срок до трех лет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для защиты российских регионов от ударов ВСУ необходимо прервать снабжение Киева западным оружием. По его словам, для этого надо уничтожать производства вооружений непосредственно в европейских странах.

До этого в Госдуме рассказали о причастности стран Запада к украинским терактам на территории России. По мнению депутата Абдулхакима Гаджиева, эти атаки были бы невозможны без использования западных систем разведки, целеуказания и навигации.