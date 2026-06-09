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09 июня 2026 в 17:16

В Госдуме рассказали о причастности Запада к атакам ВСУ на регионы России

Депутат Гаджиев: атаки ВСУ на регионы России невозможны без помощи Запада

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
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Атаки ВСУ на российские регионы невозможны без использования западных систем разведки, целеуказания и навигации, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По его словам, это говорит о прямой причастности Запада к эскалации украинского конфликта.

Объективные данные указывают на то, что современные высокоточные атаки на российские регионы невозможны без участия внешних разведывательных систем. Украина, несмотря на громкие заявления, не имеет таких возможностей. Она использует спутниковые данные НАТО, западные системы целеуказания и навигации, что свидетельствует о глубокой вовлеченности западных специалистов в планирование и проведение этих операций, — сказал Гаджиев.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило страны Запада в поощрении украинских терактов. Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз ведомства Петр Ильичев сказал, что зарубежные политики открыто одобряют атаки Киева против мирного населения РФ, наглядно демонстрируя свою циничную двойственную сущность.

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