Западные страны покровительствуют Киеву и открыто одобряют его террористическую деятельность против мирного населения, заявил в беседе с ТАСС директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев. По мнению дипломата, зарубежные политики в очередной раз наглядно продемонстрировали международному сообществу свою циничную двойственную сущность.

На западников надежды никакой, они полностью покровительствуют и поощряют [теракты киевского режима], — констатировал дипломат.

Ильичев напомнил о недавней трагедии в Старобельске, жертвам которой иностранные чиновники не выразили даже элементарного человеческого сочувствия. Он подчеркнул, что США и их союзники привычно используют двойные стандарты, деля радикалов на угодных и неугодных. Дипломат выразил твердую уверенность, что с подобным деструктивным подходом мировых элит необходимо бороться всеми доступными политическими методами.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг резкой критике недавнее заседание Совета Безопасности, на котором обсуждался удар ВСУ по Старобельску. Он возмутился поведением западных коллег, отказавшихся признавать факт преступления против мирного населения.