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09 июня 2026 в 13:02

«Это дно»: Небензя жестко высказался о реакции ООН на теракт в Старобельске

Небензя назвал заседание Совбеза ООН по теракту в ЛНР достигнутым дном

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS/Global Look Press
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг резкой критике недавнее заседание Совета Безопасности, на котором обсуждался удар Вооруженных сил Украины по Старобельску. В беседе с ИС «Вести» дипломат выразил глубокое возмущение поведением западных коллег, отказавшихся признавать очевидные факты преступления против мирного населения.

Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. Был целенаправленный удар по учебному заведению серией беспилотников, — заявил Небензя.

Российский постпред добавил, что циничные попытки украинской стороны оспорить детали трагедии выглядели крайне беспомощно на фоне масштаба произошедшего теракта. По его словам, российская сторона призвала осудить преступление, но официальные лица организации предпочли избегать прямых обвинений в адрес Киева.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар ВСУ по колледжу в Старобельске — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться.

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Василий Небензя
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