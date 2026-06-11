Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет

Спастись от рака и разрушения костей: какие исследования нужны после 80 лет

Возраст 80–85 лет — особый рубеж. С одной стороны, организм прошел долгий путь, накопились изменения, а с другой стороны — современная медицина позволяет сохранять ясность ума, мобильность и радость жизни на многие годы вперед. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала в интервью NEWS.ru, какие анализы и исследования обязательны в этом возрасте.

Первое: комплексная гериатрическая оценка

КГО — целая система, которую проводит гериатр или специально обученный терапевт. Она включает анкеты, опросники и простые физические тесты. КГО позволяет выявить главные гериатрические синдромы, которые часто остаются незамеченными на обычном приеме: риск падений, когнитивные нарушения, недержание мочи, депрессию и дефицит питания.

Примеры тестов:

«Встань и иди»: пациента просят встать со стула, пройти три метра, вернуться и сесть. Если на выполнение задания ушло больше 15 секунд, значит риск падений высокий.

Тест на силу кисти (динамометрия): слабость кисти коррелирует с общей мышечной слабостью (саркопенией).

Опросник MMSE или Mini-Cog для оценки памяти.

КГО желательно проводить раз в один-два года, а также после госпитализации или серьезного ухудшения состояния.

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Второе: скрининг когнитивных функций (памяти и мышления)

Деменция (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие) не начинается внезапно. Первые признаки — снижение интереса к делам, повторяющиеся вопросы, забывчивость — часто списывают на возраст. Между тем ранняя диагностика позволяет вовремя начать прием препаратов, которые замедляют прогрессирование, а также исключить обратимые причины когнитивных нарушений — например, дефицит витамина В12, гипотиреоз и депрессию.

Врач проводит короткие тесты до 10 минут:

Mini-Cog: специалист попросит запомнить и повторить три слова, нарисовать циферблат часов.

GPCOG: опрос пациента (оценка памяти и времени) и опрос информатора (беседа с близким человеком об изменениях в повседневной жизни больного).

Если у врача появляются подозрения, то пациента направляют к неврологу или психиатру для углубленной диагностики.

Третье: базовые анализы крови. Что действительно важно?

Обязательный минимум:

Общий анализ крови. Анемия встречается у каждого третьего пожилого человека и часто остается незамеченной. Причины: скрытые кровопотери (например, из желудка или кишечника), дефицит железа, В12 или фолиевой кислоты, хронические болезни. Анемия ведет к слабости, одышке и падениям. Биохимия: креатинин + скорость клубочковой фильтрации. Функция почек с возрастом неизбежно снижается. Многие лекарства (метформин, мочегонные, некоторые антибиотики) требуют коррекции дозы в зависимости от СКФ. Глюкоза крови. Сахарный диабет II типа часто протекает в пожилом возрасте атипично (без жажды и похудения), но повышает риск инсультов, инфарктов и падений. Витамин В12. Его дефицит имитирует деменцию, вызывает шаткость походки и онемение в ногах. Особенно рискован у тех, кто принимает омепразол или другие ингибиторы протонной помпы. ТТГ (тиреотропный гормон). Как гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы), так и гипотиреоз (недостаток) тяжело переносятся в старческом возрасте. Гипертиреоз вызывает аритмии, потерю веса, тревогу и гипотиреоз — слабость, запоры и депрессию. Дополнительно по ситуации: ферритин (запасы железа), витамин D (почти у всех пожилых снижен, влияет на кости и иммунитет), альбумин (показатель питания).

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Четвертое: анализ мочи общий и на бактерии

Бессимптомная бактериурия — когда бактерии в моче есть, но нет жалоб — встречается у 40–50% женщин и 20–30% мужчин старше 80 лет. Лечить ее антибиотиками без симптомов не нужно — это неэффективно и ведет к устойчивости бактерий. Общий анализ мочи помогает выявить скрытый белок (признак болезни почек) или кровь (может указывать на опухоль мочевого пузыря). Если появляются резь при мочеиспускании, учащение походов в туалет и спутанность сознания — это симптоматическая инфекция, требующая лечения.

Пятое: оценка риска падений — самое важное, что можно сделать

Падение в пожилом возрасте — это часто перелом шейки бедра, постельный режим, пневмония и потеря самостоятельности. Половина людей старше 80 лет падает хотя бы раз в год. Причем многие не рассказывают об этом врачу, боясь, что их начнут ограничивать.

Что входит в оценку:

тест «встань и иди»;

тест на статическое равновесие — пациента просят постоять с закрытыми глазами 10 секунд;

скорость ходьбы;

осмотр жилища (свет, ковры, пороги, скользкий пол).

Шестое: остеоденситометрия — измерение плотности костей

Остеопороз («разрежение» костей) — главная причина переломов при падениях. Даже небольшой удар может сломать шейку бедра или позвонок.

Кому нужна денситометрия:

всем женщинам старше 65–70 лет, мужчинам старше 70–75 лет — хотя бы раз в жизни;

если уже был перелом при незначительной травме — обязательно;

при длительном приеме глюкокортикоидов (преднизолон) или наличии ревматоидного артрита.

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Седьмое: онкоскрининг

В возрасте старше 80 лет риск выявить рак, который никогда не дал бы симптомов при жизни (так называемый случайный рак предстательной или щитовидной желез), очень высок. При этом лечение может быть тяжелее самой болезни.

Что обычно рекомендуют международные гериатрические ассоциации:

Рак молочной железы: маммография каждые два-три года, если ожидаемая продолжительность жизни больше пяти — семи лет и женщина в хорошей форме.

Рак шейки матки: скрининг можно прекратить после 65–70 лет при нормальных предыдущих результатах.

Рак толстой кишки: анализ кала на скрытую кровь или колоноскопия — только если нет тяжелых сопутствующих болезней и человек готов к лечению.

Рак предстательной железы: не рекомендуется рутинно, только по индивидуальным показаниям (например, если есть симптомы или агрессивный рак у родственников).

Восьмое: сердечно-сосудистое обследование

После 80 лет профилактика инфаркта и инсульта смещается с жесткого контроля холестерина на поддержание стабильного давления и предотвращение аритмий. Что нужно:

Контроль артериального давления с помощью тонометра на дому. Целевые цифры для 80+ — 130–140 / 70–80 мм рт. ст. (ниже 120 — опасно падениями).

ЭКГ раз в год — для выявления нарушений ритма (мерцательная аритмия). Если она есть, назначают антикоагулянты (разжижающие кровь), чтобы предотвратить инсульт. Но решение строго индивидуальное, с учетом риска кровотечений.

Эхокардиография (УЗИ сердца) — только по показаниям (одышка, отеки, шумы).

Липидный профиль (холестерин) — если нет атеротромботических осложнений (инфарктов, инсультов), статины в этом возрасте часто отменяют, так как их польза не превышает риск побочных эффектов.

Дополнительно: однократное УЗИ брюшной аорты для исключения аневризмы (расширения с риском разрыва) рекомендуется всем мужчинам старше 65 лет, которые когда-либо курили.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девятое: вакцинация — недооцененный спасательный круг

Иммунитет с возрастом слабеет, и грипп или пневмония могут стать фатальными. Вакцинация безопасна и эффективна.

Какие прививки показаны после 80 лет:

Грипп — ежегодно, лучше в сентябре-октябре.

Пневмококковая инфекция — однократно (есть две вакцины: ПКВ13 и ППВ23, их комбинируют с интервалом в один год).

Столбняк + дифтерия — каждые 10 лет (обычно вакцина АДС-М).

Коклюш — если не привиты ранее, потому что он опасен для внуков, но сами старики болеют редко.

Опоясывающий лишай (herpes zoster) — живая вакцина Zostavax или рекомбинантная Shingrix (последняя эффективнее и безопаснее для иммунокомпрометированных). Защищает от мучительной невралгии.

Десятое: оценка питания и функциональной независимости

Оценку питания и функциональной независимости чаще всего упускают. Пожилой человек может недоедать, потому что ему тяжело жевать, покупать продукты и готовить. Или наоборот — набирать вес от малоподвижности.

Простые скрининги:

Индекс Бартела — оценивает, как человек справляется с одеванием, туалетом, приемом пищи и передвижениями. Снижение индекса — сигнал о необходимости помощи на дому.

Шкала Лоутона — более тонкая оценка: использует ли пожилой человек телефон, может ли управлять деньгами, принимать лекарства.

Опросники питания (MNA-SF) — если за последние три месяца потеря веса больше 3 кг или снижен аппетит, требуется консультация диетолога.

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