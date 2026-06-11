Турецким блогерам OnlyFans потребовали до 10 лет тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала до 10 лет лишения свободы для 27 подозреваемых по делу, связанному с платформой OnlyFans, сообщила газета Hürriyet. Фигурантам вменяют содействие распространению порнографических материалов, а также отмывание доходов, которые были получены преступным путем.

В розыск объявлены еще пять активных участниц платформы, которые находятся за пределами Турции. Часть подозреваемых признала, что размещала контент на платформе и получала доход от этой деятельности. При этом они заявили, что выплачивали налоги с полученных средств. Другие фигуранты дела отрицают использование ресурса. Издание напоминает, что доступ к OnlyFans на территории Турции запрещен по решению суда с июня 2023 года.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские задержали приезжего блогера, который снимал провокационные видео в московском метро. Нарушитель был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию. В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеоролики, на которых неизвестный мужчина в столичном метрополитене вел себя вызывающе по отношению к пассажирам и намеренно провоцировал конфликты.