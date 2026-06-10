«Диктатор-антисемит»: Нетаньяху жестко прошелся по Эрдогану Нетаньяху назвал Эрдогана последним, кто может читать мораль Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — последний человек, который может читать мораль Израилю, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Так израильский лидер ответил на слова турецкого главы о том, что Тель-Авив представляет угрозу для региона и всего человечества, передает канцелярия Нетаньяху.

Диктатор-антисемит Эрдоган, совершающий геноцид в отношении курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьмы политических оппонентов, — последний, кто может читать мораль Государству Израиль, — сказал Нетаньяху.

Глава правительства добавил, что его страна и Армия обороны Израиля, которую он назвал самыми моральными ВС в мире, продолжат решительно действовать против Ирана и его сателлитов, угрожающих Ближнему Востоку и всему миру.

Ранее Эрдоган заявил, что Нетаньяху вскоре получит заслуженный урок от мусульманского мира. Турецкий лидер отметил, что праздник Курбан-байрам проходит на фоне гуманитарной катастрофы в Газе, а миллионы мусульман встречают его с болью и тревогой из-за событий на палестинских территориях.