В Иране предупредили о последствиях прохода через Ормузский пролив

В Иране предупредили о последствиях прохода через Ормузский пролив КСИР Ирана пригрозил ударами судам за приближение к Ормузскому проливу

Вооруженные силы Ирана предупредили суда о недопустимости прохода через Ормузский пролив, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ведомстве предупредили, что пролив остается закрытым до дальнейшего уведомления.

Решение принято после неоднократных нарушений Соединенными Штатами условий прекращения огня. Иранские военные предупредили, что судам не следует покидать места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.

Ранее Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны, заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил страны. Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Ормузский пролив не сможет вернуться к работе в штатном режиме сразу после открытия. Он отметил, что сейчас там заблокировано большое количество кораблей.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.