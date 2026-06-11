ЕС угрожает Грузии и требует ввести санкции против РФ: чего они добьются

Давление Запада на страны Кавказского региона в последнее время усиливается. Следующей под ударом может оказаться Грузия, от которой Брюссель потребовал ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима с Европой. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, как западные «партнеры» принуждают соседей РФ к «сотрудничеству» и к каким последствиям это может привести.

Как Запад давит на Кавказ

Итальянская газета L'AntiDiplomatico сообщила, что на Западе всерьез опасаются сближения Грузии с Россией и Китаем. По информации издания, в Вашингтоне растет недовольство тем, что правящая партия «Грузинская мечта» делает «опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками Штатов».

Именно поэтому, пишет газета, 9 июня палата представителей американского конгресса приняла законопроект «О борьбе с влиянием Китая на Кавказе». Этот документ предусматривает составление регулярных отчетов о «российских и китайских разведывательных ресурсах и сетях влияния в Грузии», выявление «сфер сотрудничества» между Москвой и Пекином внутри республики, а также разработку более широкой стратегии США в отношении будущих связей с Тбилиси.

Параллельно с этим председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от страны ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима.

«Нам говорят: введите санкции против России — покончите с собой, если хотите безвизовый режим. Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз? Нас подталкивают к разрушению собственной страны», — отметил политик.

Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

И это уже не первая попытка стран Запада подмять Грузию под себя. В конце марта 2026 года генсек НАТО Марк Рютте призвал Тбилиси «вернуться на европейский путь», подразумевая под этим отмену закона об иноагентах, который был принят в стране еще в 2024 году. Тогда он пригрозил Тбилиси «последствиями», если грузинская власть не «одумается». В конце мая лидер «Грузинской мечты» Каха Каладзе обвинил представителей западных государств в поощрении беспорядков на территории страны.

Чего Запад хочет от Кавказа

Кавказ традиционно представляет интерес для стран Запада — причем не только как самостоятельный регион, богатый полезными ископаемыми, но и как «южное подбрюшье России», а также важнейший участок евразийской логистики. Она, к слову, включает в себя идущий из РФ транспортный коридор «Север — Юг» и китайский глобальный проект «Один пояс — Один путь».

В контексте постоянных попыток Запада усилить влияние в регионе стоит рассматривать и последние события в Армении. Недавние парламентские выборы в республике, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прошли в обстановке «беспрецедентного давления». Почти 50% голосов на них получила партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, взявшего последовательный курс на сближение с ЕС — причем до такой степени, что Армения рискует превратиться во «вторую Украину».

В преддверии голосования французские спецслужбы фактически взяли под свой контроль все информационное поле в республике, что в очередной раз доказало: у Запада остается все меньше возможностей для вовлечения других стран в партнерство на добровольной основе. Поэтому в ход идут самые грязные методы — от преследования неугодных политиков и разжигания уличных волнений до завуалированных угроз и шантажа.

Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Что происходит с государствами, которые сломались под этим давлением, мы прекрасно видим сегодня на примере Украины, а ранее — той же Грузии. Последней, правда, хватило восьмидневного военного столкновения с Россией в августе 2008 года, чтобы начать серьезно корректировать свой политический и экономический курс.

Тем не менее напряженность растет. Если раньше, интегрируясь в «дружную европейскую семью», государства могли получить спад экономики, увядание целых отраслей промышленности и аграрного комплекса — так было, например, с Болгарией, — то теперь перед ними со всей очевидностью встает перспектива войны.

Радует в этой истории лишь то, что та же Грузия все-таки решила соблюдать свои национальные интересы, а не слепо подчиняться Западу. Пока о союзничестве Москвы с Тбилиси речи нет и близко. Посольство Грузии в российской столице как было закрыто в 2008 году, так и не возобновило работу. Но для того чтобы республика пришла к пониманию своих интересов, понадобились годы нестабильности внутри нее с беспорядками, которые вспыхивают там до сих пор.

Что в этом смысле ждет иные государства, которые готовы поверить Западу, — вопрос интересный. Однако уже сейчас понятно, что — в самом широком смысле — ничего хорошего.

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