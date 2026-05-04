04 мая 2026 в 18:22

Политолог оценил вероятность превращения Армении во «вторую Украину»

Политолог Мирзаян: Пашинян может довести Армению до состояния «второй Украины»

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может превратить республику во «вторую Украину», выразил мнение в разговоре с NEWS.ru политолог-международник Геворг Мирзаян. По мнению эксперта, глава армянского правительства таким образом выполняет поставленную перед ним задачу.

Я считаю, что это задача, которую ему (Пашиняну. — NEWS.ru) поставили, и он ее выполняет. Но не самостоятельно: он же не диктатор в Армении. Он ведет эту работу при согласии армянского общества, которое на все это смотрит и соглашается, — подчеркнул собеседник.

Мирзаян отметил, что Европа, с которой стремится сблизиться Ереван, рассматривает Южный Кавказ лишь как плацдарм для дестабилизации России, Ирана и Турции. При этом ЕС не ставит своей целью процветание, стабильность и благосостояние региона, уверен он.

Для Европы эта территория должна быть источником нестабильности и инструментом сдерживания России. Если кто-то в Армении этого не понимает — это их проблемы, — подчеркнул международник.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что, проводя саммит по Украине в Армении, Брюссель хочет показать США свою силу. Пашинян же, по мнению парламентария, намерен обеспечить наименее болезненный для армянского населения разрыв экономических связей с бывшими странами СССР и расширить зону сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что власти Армении нацелены именно на этот курс.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

