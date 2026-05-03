Названа неочевидная цель ЕС в проведении саммита по Украине в Армении Депутат Новиков: ЕС хочет показать США свою силу с помощью саммита в Армении

Евросоюз хочет показать США свою силу с помощью саммита по Украине в Армении, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, таким образом европейские политики добиваются расширения сферы своего влияния.

Евросоюз добивается расширения сферы своего влияния. Тем более для этого, помимо антироссийской риторики, добавилось желание демонстрировать свою дееспособность на фоне противостояния с США. Поскольку власти Армении такую возможность властям Евросоюза предоставляют, те, естественно, с большой охотой этой возможностью пользуются. Что касается Пашиняна, то его попытка усидеть на двух стульях заключается в желании иметь определенные дивиденды от сотрудничества с Россией и с теми, кто находится с РФ в системе евразийской интеграции. С другой стороны, он стремится получать определенные преференции, по крайней мере в будущем, от тесного сотрудничества с Европой, — сказал Новиков.

Парламентарий выразил мнение, что проводя подобное мероприятие, Пашинян намерен обеспечить наименее болезненный для армянского населения разрыв экономических связей с бывшими странами СССР и расширить зону сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что власти Армении нацелены именно на этот курс.

Просто невозможно разорвать те экономические связи, которые развивались во многом после разрушения СССР. Для населения Армении это было бы слишком болезненно. Поэтому сделать это одномоментно в рамках какого-то одного политического демарша или акта невозможно. Ситуация слишком ухудшилась бы тогда в Армении, и это серьезно осложнило бы политические перспективы самого Пашиняна. Тем не менее медленно, но верно, он держится именно такого курса. И то, что намечено сейчас в Ереване, является еще одним тому подтверждением, — заключил Новиков.

Присутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского лишний раз демонстрирует его солидарность с Евросоюзом, пояснил депутат. В ответ на это Зеленский рассчитывает продолжать получать политическую, финансовую и военную поддержку стран ЕС, резюмировал Новиков.

Ранее Зеленский прибыл в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая. В аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.