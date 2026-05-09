Раскрыта вероятная реакция Трампа на нарушение перемирия со стороны Украины

Американский президент Дональд Трамп не примет жестких мер в отношении Украины из-за нарушения режима прекращения огня во время перемирия, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что сейчас для главы Белого дома приоритетным вопросом является урегулирование конфликта с Ираном.

Конфликт, который идет в зоне СВО, является конфликтом России и Украины, несмотря на то, что многие страны и целый военно-политический блок в лице НАТО втянулись в эти события. Поэтому, на мой взгляд, ждать со стороны господина Трампа и его команды серьезных санкций в отношении Киева за нарушение перемирия было бы несколько преждевременно. Он действительно выступал за перемирие, где две стороны должны соблюдать определенные условия на 9-е, 10-е и 11-е числа. Я думаю, увлеченный сегодня событиями вокруг Ирана господин Трамп будет давать определенные политические оценки, но переходить к каким-то практическим выводам вряд ли станет, ― сказал Новиков.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за время режима прекращения огня в зоне специальной военной операции было зафиксировано 8970 нарушений с украинской стороны. Статистика отражает общее количество задокументированных инцидентов, связанных с несоблюдением договоренностей о перемирии.