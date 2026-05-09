День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 16:36

Раскрыта вероятная реакция Трампа на нарушение перемирия со стороны Украины

Депутат Новиков: Трамп не примет жестких мер против Киева за нарушение перемирия

Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский президент Дональд Трамп не примет жестких мер в отношении Украины из-за нарушения режима прекращения огня во время перемирия, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что сейчас для главы Белого дома приоритетным вопросом является урегулирование конфликта с Ираном.

Конфликт, который идет в зоне СВО, является конфликтом России и Украины, несмотря на то, что многие страны и целый военно-политический блок в лице НАТО втянулись в эти события. Поэтому, на мой взгляд, ждать со стороны господина Трампа и его команды серьезных санкций в отношении Киева за нарушение перемирия было бы несколько преждевременно. Он действительно выступал за перемирие, где две стороны должны соблюдать определенные условия на 9-е, 10-е и 11-е числа. Я думаю, увлеченный сегодня событиями вокруг Ирана господин Трамп будет давать определенные политические оценки, но переходить к каким-то практическим выводам вряд ли станет, ― сказал Новиков.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за время режима прекращения огня в зоне специальной военной операции было зафиксировано 8970 нарушений с украинской стороны. Статистика отражает общее количество задокументированных инцидентов, связанных с несоблюдением договоренностей о перемирии.

Власть
Украина
Дмитрий Новиков
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.