Заключенные захватили тюрьму в Венесуэле В штате Баринас заключенные захватили тюрьму и объявили забастовку

Заключенные тюрьмы INJUBA в венесуэльском штате Баринас захватили территорию исправительного учреждения и объявили забастовку, сообщила неправительственная организация Observatorio Venezolano de Prisiones (Венесуэльский центр мониторинга тюрем). Под контролем помещение оказалось 24 мая.

Утверждается, что в акции участвуют более 1,2 тысячи мужчин и свыше 100 женщин, содержащихся в учреждении. Протест начался утром после исполнения национального гимна Венесуэлы. Причиной недовольства стало назначение нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро около недели назад.

Организация утверждает, что после смены руководства в учреждении проводились жесткие обыски, происходили избиения и пытки. Более 120 человек были помещены в изолятор.

В ведомстве также заявили, что директор тюрьмы открывал стрельбу в сторону башен учреждения. Позднее часть заключенных поднялась на крыши, некоторые подожгли матрасы.

Охрана тюрьмы и новый директор якобы открыли огонь по протестующим, пишут представители ведомства. Есть раненые, однако их число не уточняется.

Также сообщается, что родственники заключенных пытались помешать входу подразделений Национальной гвардии Венесуэлы на территорию тюрьмы, но не смогли этого сделать. После прибытия силовиков очевидцы слышали выстрелы и взрывы. В сторону женского корпуса применили слезоточивый газ.

