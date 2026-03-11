«Гламурная» убийца устроила себе роскошный праздник в аргентинской тюрьме Need To Know: женщина-убийца роскошно встретила день рождения в тюрьме Аргентины

Отбывающая 13-летний срок за убийство Мария Паола Галеано устроила в тюремных стенах настоящий праздник в честь своего дня рождения, пишет Need To Know. По данным СМИ, во время мероприятия она сменила несколько нарядов, позировала на фоне розовых шаров и приготовила для сокамерниц блюда на разный вкус.

Видео с дня рождения «гламурная убийца» выложила в соцсети, что вызвало новый скандал. По правилам, пользоваться смартфонами в аргентинской тюрьме запрещено.

Галеано была осуждена за нападение на Карлоса Альберто Гауна в 2014 году. Мужчину убили, а его машину попытались угнать. Женщина, которую изначально считали соучастницей, оказалась непосредственным исполнителем и получила 13 лет и 4 месяца тюрьмы.

В августе 2025 года она уже нарушала режим, дав интервью по мобильному телефону, который запрещено использовать заключенным. Несмотря на заверения администрации, что гаджеты у нее изъяли, «гламурная убийца» продолжала вести соцсети.

Новая вечеринка с шарами и нарядами переполнила чашу терпения. После возмущений общественности у Галеано в очередной раз отобрали телефон. Она должна выйти на свободу в августе и уже заявляет, что ей поступают предложения о рекламных контрактах и работе в казино.

