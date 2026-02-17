Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:45

Суд поставил точку в деле экс-лидера карабахских сепаратистов

Экс-лидера карабахских сепаратистов Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Госпогранслужба Азербайджана задержала бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна (в центре) Госпогранслужба Азербайджана задержала бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна (в центре) Фото: РИА Новости
Бакинский военный суд вынес приговор бывшему лидеру карабахских сепаратистов и миллиардеру Рубену Варданяну, передает АзерТАдж. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Осужденному были предъявлены обвинения в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и незаконном пересечении границы.

Р. Варданян приговорен к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет. <…> На судебном заседании прокурор, защищающий государственное обвинение, предложил приговорить обвиняемого Р. Варданяна к пожизненному заключению, — говорится в публикации.

Ранее Бакинский военный суд приговорил к пожизненному заключению экс-главу сепаратистского режима Араика Арутюняна. Такое же наказание назначили экс-министру обороны Левону Мнацаканяну, экс-главе МИД Давиду Бабаяну, бывшему заместителю командующего силами в Карабахе Давиду Манукяну и экс-спикеру парламента Давиду Ишханяну. Кроме того, экс-главари сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Азербайджанские правоохранители в 2023 году задержали экс-главарей сепаратистов. Всего в военном суде прошло более 10 заседаний, в ходе которых обвиняемые дали показания.

суды
сроки
наказания
тюрьма
