05 февраля 2026 в 13:05

Суд в Баку приговорил к пожизненному заключению Арутюняна

Суд в Баку вынес приговор экс-главе сепаратистского режима в Карабахе

Араик Арутюнян Араик Арутюнян Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости
Бакинский военный суд вынес приговор по делу в отношении бывших высокопоставленных представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает РИА Новости. К пожизненному заключению приговорен экс-глава сепаратистского режима Араик Арутюнян.

Аналогичную меру пресечения суд также назначил министру обороны Левону Мнацаканяну, главе МИД Давиду Бабаяну, заместителю командующего силами в Карабахе Давиду Манукяну и спикеру парламента Давиду Ишханяну. Кроме того, экс-главари сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Согласно информации агентства, осужденным были предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана. В перечень инкриминируемых деяний вошли планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, терроризм и его финансирование, а также создание преступного сообщества. Также в материалах дела фигурировали пункты о наемничестве и грубом нарушении норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта.

Ранее Гособвинение в ходе заседания в Бакинском военном суде запросило бывшему лидеру карабахских сепаратистов миллиардеру Рубену Варданяну пожизненное лишение свободы. Его судят в Баку по целому ряду уголовных статей, включая обвинения в терроризме, убийства военнослужащих и гражданских лиц.

Азербайджан
суды
НКР
Карабахский конфликт
