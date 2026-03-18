18 марта 2026 в 18:00

Расфасовал по чемоданам: стриптизер расчленил девушку и покончил с собой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Два чемодана с частями тела женщины нашли на улице в Красногорске. Оказалось, что останки принадлежат любовнице местного стриптизера. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории из Подмосковья.

Чемодан с расчлененкой

О трупе, найденном на мусорной площадке около одного из домов в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба управления СКР. Там подтвердили, что убитой оказалась 35-летняя местная жительница.

«По данным следствия, 18 марта текущего года в городе Красногорске рядом с домом обнаружены два чемодана, в которых находились фрагменты тела женщины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что чемоданы из квартиры вынес сожитель потерпевшей, который впоследствии свел счеты с жизнью», — рассказали в Следкоме.

Судя по кадрам очевидцев с места ЧП, криминальная драма разворачивалась в доме на пересечении улицы Игната Титова и Подмосковного бульвара. Telegram-канал «ВПОЙМЕ» пишет, что останки нашли в мусорке у дома № 12 на Подмосковном бульваре.

Бьюти-мастер и стриптизер

Telegram-канал «112» пишет, что предполагаемого убийцу зовут Сергей В. Ему 31 год. В московскую агломерацию он переехал из Астраханской области. В Красногорске он жил в съемной квартире, под окнами которой нашли его труп. РЕН ТВ утверждает, что мужчина работал стриптизером. При этом, по данным Telegram-канала SHOT, по профессии мужчина был сварщиком высшего, шестого разряда.

Погибшая девушка Эльвира работала бьюти-мастером, часто ходила на столичные вечеринки. Убийство произошло на фоне очередного скандала в доме.

В прокуратуре уточнили, что погибшей девушке было 35 лет. Она родом из Ставропольского края.

Пока криминалисты работают на месте убийства. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Судя по фото из квартиры, мужчина разгромил жилье перед самоубийством.

Фанат иноагента

Telegram-канал Baza пишет, что молодые люди состояли в отношениях всего лишь месяц. Родители, по данным канала, были против этого союза, поскольку Сергей поднимал руку на их дочь.

Своей семье в Астрахани Сергей говорил, что работает сварщиком в Ленинградской области. Он часто просил у родных денег, так как у него были трудности с наркотиками, пишет Baza.

Известно, что молодой человек пытался копировать в своем образе известного рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и выступал под его треки.

