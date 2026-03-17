17 марта 2026 в 16:20

«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В подмосковном Дмитрове продолжается разбирательство в отношении учителя физкультуры. Ученица четвертого класса обвинила мужчину в домогательствах в начале прошлого года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Физрук из ДНР

Антон — уроженец Донбасса. Там он окончил Славянский государственный педагогический университет и преподавал физкультуру в местном ПТУ. В Подмосковье переехал вместе с супругой Ксенией в 2014 году. В школе «Мечта» мужчина преподавал последние два года до задержания.

«Мы - самая обыкновенная семья. Папа наш — учитель. Дочка моя от первого брака. Но они с Антоном нашли общий язык сразу. Они — большие товарищи. И там даже скорее не как дочь с папой, а как друзья. Он очень верующий человек. И он очень добрый. И люди не дадут соврать, дети его очень любят. Он вообще очень любит свою работу. И что так получилось — это, конечно, очень печально», — говорит Ксения в интервью порталу MSK1.RU.

«Дай свое ушко»

Женщина сетует, что Антон не соблюдал дистанцию со своими учениками. Он мог смеяться вместе с ними, шутить и даже обняться. 15 января 2025 года во время урока у четвероклассников, пока другие дети играли с мячом, педагог подошел к группе освобожденных от физкультуры учеников и спросил, что им подарили на Новый год. И в ответ похвастался, что ему на праздники достался мультитул — многофункциональный инструмент, в котором несколько лезвий и плоскогубцы.

Антон пошел в свой кабинет, взял мультитул, чтобы показать детям. Подошел к ученице Свете (имя изменено) и в шутку сказал: «Дай свое ушко». Затем раскрыл небольшой ножик, выдвинул лезвие, как говорит учитель, не более чем на пять сантиметров. Педагог был уверен, что девочка восприняла все как розыгрыш.

«Я, конечно, свой поступок нисколько не оправдываю. Но, повторюсь, умысла и мотива навредить и причинить физическую боль не было. На уроке присутствовал весь класс. А мультитул использовал исключительно для ремонта спортивного оборудования», — настаивает педагог в письме из колонии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Оклеветала»

По словам Антона, на следующий день он зашел к охраннику, чтобы отдать ключи от подсобного помещения. Выходя из его комнаты, увидел Свету вместе с подругой. Педагог был навеселе и решил подшутить над девчонками. При виде них сказал: «Бу!» Школьницы захихикали и отправились в столовую. По словам учителя, во время очной ставки Света говорила, что именно после этой шутки около комнаты охранника он к ней приставал.

«После моего задержания в показаниях на допросе и на очной ставке Света утверждала, что после моей шутки я засунул ей руку между ног и трогал ее. Она меня оклеветала, тем самым ввела в заблуждение следствие. Об этой лжи свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения в школе», — писал Антон.

Две статьи

На следующем уроке физкультуры Света снова была на скамейке освобожденных, хотя в тот день она просто забыла форму. Со слов Антона, на уроке он взял гимнастическую палку, чтобы достать мяч, улетевший в нишу. Увидев педагога, Света, по словам Антона, спросила: «Кого будете воспитывать?»

«Я подошел к Свете и в шутку спросил: „Где твоя форма, засранка? Получишь по заднице“. Я имитировал свои действия, шутя, якобы собираюсь дать по заднице», — пишет Антон.

На видео, опубликованном позже в Сети, видно, что девочка смеется в ходе происходящей перебранки. Но в конце рабочего дня к Антону пришли директор, соцпедагог и классный руководитель Светы.

«Во время того же разговора директор сообщила мне, что я, оказывается, помимо шуток, трогал Свету за гениталии. Тогда приходили родители, я хотел извиниться за свои неудачные розыгрыши. Ее родители не захотели меня видеть и общаться. Тогда же они заявили, что напишут заявление в полицию. А я написал объяснительную», — пишет учитель физкультуры.

23 января полицейские задержали Антона дома, когда он с супругой клеил обои. Антон пишет из СИЗО, что первый допрос проходил «с пристрастием» и оскорблениями в его адрес, но в СК эти утверждения назвали «позицией защиты и дискредитацией правоохранительных органов».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позже на допрос увезли супругу Антона и его падчерицу. У последней пытались выяснить, не домогался ли отчим ее. У жены, по ее словам, тоже выведывали, как у нее с супругом проходила интимная близость.

Сначала на учителя физкультуры возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Затем к этому обвинению добавили еще одно — «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

«Антон — балбес»

В поселке организовалась группа поддержки, которая не верила в выдвинутые обвинения. За мужчину даже вступился на тот момент глава городского округа Дмитрий Курданин.

Жена Ксения не верит в вину Антона, но констатирует, что тот сам отчасти виноват в том, что не держал дистанцию. Спустя четыре месяца он подал в отставку.

«Я извиняюсь, Антон — балбес. Надо держать дистанцию. Дети чужие. Как бы там к ним ни относился, надо аккуратнее. Не допускать панибратства. Он поплатился за свои любовь и открытость», — говорит Ксения.

