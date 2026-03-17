Использовал сына подруги как приманку: новые детали в деле тренера-педофила

Руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, что задержанный в московском районе Бирюлево педофил использовал сына своей подруги как приманку. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах этого уголовного дела.

«Хороший пацан, пусть у меня поживет»

Детский тренер по футболу был задержан в начале марта. До этого заявители провели на допросах порядка трех суток. С жалобой на тренера к своей маме обратился один из воспитанников наставника. Он же сказал, что дома у тренера живет другой ребенок. Как оказалось, в квартире с предполагаемым педофилом жил 11-летний сын его подруги.

«Отец у этого мальчика ушел на СВО. А у мамы четверо детей. Она, я так понимаю, дружила с этим тренером. И он сказал: „Слушай, он все равно ко мне на футбол ходит, давай я тебя разгружу. Он хороший пацан, пусть он у меня поживет“. И мама официально доверенность оформила на него. Этот мальчик практически круглосуточно проживал у этого тренера. Только периодически мама его домой забирала», — рассказывала Анна Левченко.

«Когда он снова в гости придет?»

Теперь активистка уточняет, со ссылкой на других родителей, что сын подруги стал своего рода приманкой.

«Вот тот мальчик, который с ним жил, периодически и был приманкой. Отпускать детей к одинокому мужику странно. А к мужику, у которого живет мальчик, — это в гости к мальчику. Схема была такая: часто мальчишек сначала он звал в гости днем, поиграть в комп, пообщаться. Опять же, на игры им донатил деньги, бутербродами кормил. Потом совершенно официально созванивался с родителями и говорил: „Ой, у вас такой хороший мальчик! Когда он снова в гости придет?“» — поделилась Левченко.

При этом тренер настраивал мальчика-«приманку» против родителей. Известно об этом стало только в ходе допроса.

Участвовал в переодевании

По словам родителей других воспитанников, мужчина не ограничивался тем, что растлевал детей у себя дома. Свои преступные поползновения он продолжал и на территории раздевалки.

«Как и все педофилы, он щупал почву еще в раздевалке спорткомплекса — проверял границы детей: пытался участвовать в переодевании мальчиков 10–11 лет, типа в качестве помощи. Смотрел, будет сопротивляться ребенок или нет. Выстраивал контакт как с детьми, так и с родителями. Какие-то родители даже подозревали, что он педофил, еще несколько месяцев назад, но гнали от себя эти мысли, так как не было доказательств», — объясняет Левченко.

Придумал отмазку

Отец мальчика, что жил в квартире у тренера, рассказал, что подозреваемый пытался придумать отговорку по поводу возможных претензий к его педофильским наклонностям.

«Мать до последнего не верила в виновность тренера и в то, что он мог сделать с ее сыном такое, потому что и тут тренер подстелил себе соломку. Когда еще полгода назад поползли такие слухи, он живо придумал отмазку и стал действовать на упреждение — что якобы это его бывшая девушка на него сильно обижена и угрожает ему обвинением в педофилии. Многие родители сразу его пожалели, в это поверив. И только когда дети стали давать эти душераздирающие показания, у мамы открылись глаза», — подчеркнула правозащитница.

Теперь же следователи вызывают на допросы всех детей, кто когда-либо был в квартире у предполагаемого растлителя или у него на даче.

