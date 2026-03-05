Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил

В Москве следователи разбираются в деле детского футбольного тренера. Руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко в своем блоге поражается тем обстоятельствам, в которых мужчина растлевал некоторых детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Самоотверженный тренер

Анна Левченко сообщила, что недавно задержанный мужчина преподавал футбол мальчикам. Подозреваемый не вызывал у коллег никакого подозрения и даже пользовался уважением.

Наставник работал сверхурочно. Помимо непосредственных тренировок много времени проводил с ребятами, факультативные занятия сделал абсолютно бесплатными. Левченко неоднократно в своем блоге отмечала, что именно такая жертвенность в отношении детей со стороны педагогов должна быть красным флагом.

«Родителям даже в голову не приходило, что вообще-то профессиональный футбол — очень дорогой вид спорта. И там не бывает случайных детей, которых просто дядя с улицы поманил», — комментирует правозащитница подобное отношение родителей.

Устраивал «лагерь» на даче

По словам Левченко, сейчас в деле фигурируют три потерпевших мальчика. Все они стали жертвами чрезмерно дружеского отношения со стороны растлителя.

«Тренер втирался в доверие к родителям, как обычно делают все педофилы, проламывал границы, как это делают все педофилы (водил детей к себе домой, устраивал ночевки, приглашал на дачу и называл это „лагерем“). И, несмотря на сомнения, многие родители отпускали мальчиков, потому что у тренера была очень хорошая репутация: в Бирюлево его все знали, буквально молились на него, со слов родителей. Он в их глазах был святым», — делится активистка.

Дети до определенного возраста даже не понимали, что с ними делает взрослый наставник. А молчание всегда хорошо подкреплялось материальными подарками.

«Тренер умел уболтать на что угодно, более того — подкупал детей деньгами, чтобы они покупали игровую валюту для компьютерных игр», — рассказывает Левченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сдала сына педофилу

Отдельно охотницу на педофилов возмутила история воспитанника, который буквально жил у тренера с дозволения матери. Мальчику меньше 12 лет. Многодетная жена участника СВО подписала доверенность и была рада, что сын получает мужское воспитание.

«Один из мальчиков с 2022 года жил у этого тренера в квартире „по доверенности“, как рассказывает наша обращающаяся. Мы сначала даже в это не поверили, но все подтвердилось. <...> Отец мальчика ушел на СВО, мать не справлялась одна с четырьмя детьми, и, когда тренер предложил ей помощь — „пусть он у меня поживет“, она не просто разрешила, а даже официально оформила документы в опеке на этого мужика. И с 2022 года ребенок практически постоянно проживал с тренером, где он его совращал и насиловал», — возмущается Анна.

Правозащитница отметила, что возбудить дело против растлителя получилось довольно быстро. Со дня обращения пострадавшей до старта уголовного разбирательства прошло примерно две недели.

«Хорошо, что ближайшие лет 15–20 он на свободу не выйдет и больше никому не причинит вреда», — заключает Анна Левченко.

