Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 17:46

Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве следователи разбираются в деле детского футбольного тренера. Руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко в своем блоге поражается тем обстоятельствам, в которых мужчина растлевал некоторых детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Самоотверженный тренер

Анна Левченко сообщила, что недавно задержанный мужчина преподавал футбол мальчикам. Подозреваемый не вызывал у коллег никакого подозрения и даже пользовался уважением.

Наставник работал сверхурочно. Помимо непосредственных тренировок много времени проводил с ребятами, факультативные занятия сделал абсолютно бесплатными. Левченко неоднократно в своем блоге отмечала, что именно такая жертвенность в отношении детей со стороны педагогов должна быть красным флагом.

«Родителям даже в голову не приходило, что вообще-то профессиональный футбол — очень дорогой вид спорта. И там не бывает случайных детей, которых просто дядя с улицы поманил», — комментирует правозащитница подобное отношение родителей.

Устраивал «лагерь» на даче

По словам Левченко, сейчас в деле фигурируют три потерпевших мальчика. Все они стали жертвами чрезмерно дружеского отношения со стороны растлителя.

«Тренер втирался в доверие к родителям, как обычно делают все педофилы, проламывал границы, как это делают все педофилы (водил детей к себе домой, устраивал ночевки, приглашал на дачу и называл это „лагерем“). И, несмотря на сомнения, многие родители отпускали мальчиков, потому что у тренера была очень хорошая репутация: в Бирюлево его все знали, буквально молились на него, со слов родителей. Он в их глазах был святым», — делится активистка.

Дети до определенного возраста даже не понимали, что с ними делает взрослый наставник. А молчание всегда хорошо подкреплялось материальными подарками.

«Тренер умел уболтать на что угодно, более того — подкупал детей деньгами, чтобы они покупали игровую валюту для компьютерных игр», — рассказывает Левченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сдала сына педофилу

Отдельно охотницу на педофилов возмутила история воспитанника, который буквально жил у тренера с дозволения матери. Мальчику меньше 12 лет. Многодетная жена участника СВО подписала доверенность и была рада, что сын получает мужское воспитание.

«Один из мальчиков с 2022 года жил у этого тренера в квартире „по доверенности“, как рассказывает наша обращающаяся. Мы сначала даже в это не поверили, но все подтвердилось. <...> Отец мальчика ушел на СВО, мать не справлялась одна с четырьмя детьми, и, когда тренер предложил ей помощь — „пусть он у меня поживет“, она не просто разрешила, а даже официально оформила документы в опеке на этого мужика. И с 2022 года ребенок практически постоянно проживал с тренером, где он его совращал и насиловал», — возмущается Анна.

Правозащитница отметила, что возбудить дело против растлителя получилось довольно быстро. Со дня обращения пострадавшей до старта уголовного разбирательства прошло примерно две недели.

«Хорошо, что ближайшие лет 15–20 он на свободу не выйдет и больше никому не причинит вреда», — заключает Анна Левченко.

Читайте также:

Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии

Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет

Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки

Изнасиловал девочку в багажнике: мужчину наказали за самосуд над педофилом

Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора

педофилы
педофилия
растление
тренеры
дети
уголовные дела
Россия
Москва
насилие
изнасилования
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Прокуратуру смутили счетами за отопление в российском городе
Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил
Польше предрекли ужасные последствия за ограничения спортсменов из России
Путин высказался об условиях, в которых сражаются бойцы СВО
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.