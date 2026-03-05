Появились данные о состоянии россиян в украинском плену Москалькова: многие из возвращенных в Россию бойцов попали в плен с ранениями

Свыше 50% военнослужащих, возвращенных в Россию в результате обмена, провели в плену более года, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В своем посте в Telegram-канале она подчеркнула, что многие были тяжело ранены.

Больше половины освобожденных находились в плену больше года, многие, преодолевая боль от тяжелых ранений, не падали духом, знали, что мы обязательно вернем их домой, — написала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила своих военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. Обмен прошел по формуле 200 на 200.

Один из вернувшихся бойцов сразу же позвонил своей матери. Молодой человек едва смог сдержать слезы, услышав родной голос. В настоящее время боец вместе с товарищами находится на территории Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Также стало известно, что Россия и Украина проведут 6 марта новый обмен пленными. Запланирована передача 300 бойцов ВСУ в обмен на 300 российских военнослужащих.