Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:33

Появились данные о состоянии россиян в украинском плену

Москалькова: многие из возвращенных в Россию бойцов попали в плен с ранениями

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Свыше 50% военнослужащих, возвращенных в Россию в результате обмена, провели в плену более года, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В своем посте в Telegram-канале она подчеркнула, что многие были тяжело ранены.

Больше половины освобожденных находились в плену больше года, многие, преодолевая боль от тяжелых ранений, не падали духом, знали, что мы обязательно вернем их домой, — написала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила своих военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. Обмен прошел по формуле 200 на 200.

Один из вернувшихся бойцов сразу же позвонил своей матери. Молодой человек едва смог сдержать слезы, услышав родной голос. В настоящее время боец вместе с товарищами находится на территории Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Также стало известно, что Россия и Украина проведут 6 марта новый обмен пленными. Запланирована передача 300 бойцов ВСУ в обмен на 300 российских военнослужащих.

военные
ВС РФ
ВСУ
плен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.