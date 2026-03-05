Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:58

Украинских инструкторов срочно перенаправили на Ближний Восток

Великобритания отправила на Ближний Восток обучавший ВСУ отряд по борьбе с БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритания направила на Ближний Восток группу специалистов по борьбе с беспилотниками, которые ранее обучали военных Вооруженных сил Украины, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник. По его словам, первая группа британских инструкторов уже прибыла в регион.

Первая группа прибыла в регион <…>. Это британцы, у которых есть опыт работы на Украине и с украинцами. Они будут проводить профессиональные консультации. В частности, относительно обнаружения дронов, предупреждения атак и наведения, — заявил собеседник газеты.

Как отмечает газета, одной из целей отправки группы стала защита британских военных объектов от атак со стороны Ирана. Великобритания якобы получила запросы о помощи от нескольких стран региона, однако конкретные государства не называются.

По данным издания, некоторые из направленных военных вооружены комплексами для запуска гиперзвуковых легких многоцелевых ракет. Это вооружение способно поражать цели на расстоянии до восьми километров.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Запад
Великобритания
военные
Ближний Восток
БПЛА
