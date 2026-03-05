Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина

Российские граждане, вывезенные из Израиля в Египет, садятся на спецборт Ил-76 МЧС РФ для возвращения в Россию

Около 20 тысяч российских туристов пока остаются на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Что об этом известно, как им помогают вернуться в Россию?

Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока происходит ежедневно, сообщила Ломидзе. За последние три дня было вывезено более шести тысяч россиян из всех аэропортов. Глава АТОР добавила, что билеты в страны Ближнего Востока в России не продаются «и туры тоже, соответственно, не формируются».

«Туристы вывозятся. Те, кто пока не вывезен, — а их, по нашим оценкам, порядка 20 тысяч в общей сложности во всех регионах, — они размещены в отелях. <…> Туристы, находящиеся в регионах Ближнего Востока сейчас, после объявления этих стран небезопасными, в любом случае будут вывезены», — сказала она, отметив, что это может произойти уже до конца этой недели.

Глава АТОР уточнила, что шесть тысяч туристов не могут покинуть третьи страны из-за невозможности транзита через Ближний Восток. Россияне застряли на Маврикии, Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке.

Ломидзе также допустила участие МЧС в вывозе российских туристов с Ближнего Востока.

«Насколько я знаю, на встрече министра экономического развития Максима Решетникова и президента [России] Владимира Путина было произнесено, что при необходимости будут подключены борта МЧС. Повторюсь — при необходимости, то есть пока люди так или иначе вывозятся без подключения МЧС, в относительно плановом режиме», — сказала она.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что дал команды МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока. Он подчеркнул, что лидеры стран Персидского залива пообещали оказать помощь россиянам, но именно власти России «должны сделать все необходимое» для вывоза граждан.

Спецборт Ил-76 МЧС России с российскими гражданами на борту, вывезенными из Израиля через Египет, в подмосковном аэропорту Жуковский Фото: РИА Новости

В Минтрансе России ранее сообщили, что 5 марта более восьми тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана будут вывезены российскими и иностранными авиакомпаниями. Для этого перевозчики намерены выполнить 37 плановых нерегулярных рейсов. До 7 марта включительно сформирован предварительный график выполнения рейсов.

Израиль совместно с США атаковал Иран 28 февраля. В ответ на это Тегеран нанес несколько ударов по Кувейту, Тель-Авиву, Дубаю и Абу-Даби. Ракетные атаки привели к закрытию воздушного пространства. В результате были сорваны сотни рейсов — тысячи туристов, в том числе из России, были вынуждены остаться в отелях, гостиницах или аэропортах в ожидании вылета домой. Ситуацию осложняли оповещения о возможности ракетных атак и попадания беспилотников и обломков ракет по объектам в туристических районах.

Безопасно ли россиянам находиться на Ближнем Востоке

3 марта МИД России и Минэкономразвития опубликовали новые официальные рекомендации для туристов и туркомпаний в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Из них следует, что пребывание в восьми странах региона (включая Иран и Израиль) признано небезопасным для жизни и здоровья. Продавать туры туда запрещено, а за оплаченные ранее туры путешественникам должны вернуть деньги.

«МИД РФ настоятельно рекомендует до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию», — говорится в сообщении МИД.

Минэкономразвития выпустило рекомендации для туроператоров и турагентств.

«Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ», — говорится в документе.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Под отдельными туристическими услугами имеются в виду, например, бронирование отеля, организация трансфера, экскурсий.

