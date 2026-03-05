Юрист предупредила, какие подарки на 8 Марта могут расценить как взятку Юрист Духина: подарки от 3 тыс. рублей для госслужащих могут принять за взятку

Подарки на 8 Марта от 3 тыс. рублей для госслужащих и сотрудников государственных учреждений могут расценить как взятку, заявила LIFE.ru адвокат Екатерина Духина. В частности, ограничения распространяются на учителей, врачей, преподавателей вузов и любых должностных лиц органов власти.

Сотрудники государства и госучреждений не могут принимать подарки дороже 3 тыс. рублей, если эти подарки связаны с их служебными обязанностями. Эта тема актуальна и перед 8 Марта. Если подарок выходит за рамки символического жеста и может быть воспринят как благодарность за решение, услугу или лояльность — он уже перестает быть подарком и начинает выглядеть как коррупционное вознаграждение, — отметила Духина.

Она уточнила, что взяткой в юридическом смысле могут посчитать не только денежные средства, но и ювелирные украшения. Аналогично с техникой, подарочными сертификатами и оплаченными поездками куда-либо.

