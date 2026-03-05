Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:11

Юрист предупредила, какие подарки на 8 Марта могут расценить как взятку

Юрист Духина: подарки от 3 тыс. рублей для госслужащих могут принять за взятку

Подарки на 8 Марта от 3 тыс. рублей для госслужащих и сотрудников государственных учреждений могут расценить как взятку, заявила LIFE.ru адвокат Екатерина Духина. В частности, ограничения распространяются на учителей, врачей, преподавателей вузов и любых должностных лиц органов власти.

Сотрудники государства и госучреждений не могут принимать подарки дороже 3 тыс. рублей, если эти подарки связаны с их служебными обязанностями. Эта тема актуальна и перед 8 Марта. Если подарок выходит за рамки символического жеста и может быть воспринят как благодарность за решение, услугу или лояльность — он уже перестает быть подарком и начинает выглядеть как коррупционное вознаграждение, — отметила Духина.

Она уточнила, что взяткой в юридическом смысле могут посчитать не только денежные средства, но и ювелирные украшения. Аналогично с техникой, подарочными сертификатами и оплаченными поездками куда-либо.

Ранее эксперт индустрии подарков Александр Воробьев заявил, что билеты в театр или на концерт, аромадиффузор, набор качественных свечей, техника для ухода за собой, гаджеты и домашний текстиль станут отличными презентами на 8 Марта. В качестве сюрприза он также посоветовал создать альбом воспоминаний.

юристы
общество
подарки
праздники
