05 марта 2026 в 17:18

«Террористы»: Богомаз о новом жестком ударе ВСУ по Брянской области

Богомаз: Украина нанесла удар по Суземскому району Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские дроны нанесли удар по Суземскому району Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, повреждены три автомобиля и автоцистерна.

Украинские террористы атаковали Суземский район. В результате атаки дронами-камикадзе повреждены три легковых автомобиля и автоцистерна, — уточнил глава Брянской области.

Богомаз отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки выбиты стекла в здании и повреждены два автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Также губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших.

