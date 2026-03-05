Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:13

ВСУ атаковали торговый центр в российском регионе

Хинштейн сообщил об атаке дрона на ТЦ в Курской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, выбиты стекла в здании и повреждены два автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет.

ВСУ атаковали ТЦ в слободе Белой Беловского района. Враг с помощью беспилотника ударил по торговому центру. В результате атаки в здании выбиты стекла, посечены два легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших. Противник не оставляет попыток навредить нашей мирной инфраструктуре, — сообщил он.

Ранее в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате пострадали супруги. Мужчина и женщина доставлены в больницу с осколочными ранениями.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. По предварительным данным, пострадавших нет, но один из автомобилей получил повреждения.

