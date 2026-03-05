Вооруженные силы Украины задействуют американские спутники Starlink в качестве оружия, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, по этой причине Россия требует от Запада следовать международным правовым нормам в вопросе работы спутниковых систем.

Россия желает, чтобы все работало в соответствии с международным законодательством, а не так, что кому-то захотелось спутники отключить, кому-то включить. Штаты, в частности, именно так и поступают. Кто нравится США — на того спутниковые компании работают, кто не нравится — для тех отключают. Это весьма печально, ведь Starlink сейчас используется ВСУ практически как оружие. В общем-то, в космосе сейчас, откровенно говоря, полный бардак. Поэтому даже если международного регулирования добиться сложно, об этой ситуации надо говорить, надо выражать свою позицию, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что Запад интерпретирует законы исключительно в личных интересах. Это, по словам военного эксперта, касается не только России, но и других стран, например Ирана. Однако, как отметил Дандыкин, политика двойных стандартов рано или поздно может привести к негативным последствиям для западных стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с предложением о международном регулировании работы низкоорбитальных спутников, таких как Starlink. По его словам, РФ на встрече членов СБ ООН подчеркивала, что подобные системы должны уважать суверенитет других стран.