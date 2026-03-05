Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:57

В МИД России предложили урегулировать работу спутников типа Starlink

Лавров: нужно урегулировать работу спутников Starlink на международном уровне

Фото: commu Science Photo Library/IMAGO/Global Look Press
Нужно урегулировать работу низкоорбитальных спутников типа Starlink на международном уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского конфликта. По его словам, Россия на встрече членов СБ ООН подчеркивала, что подобные системы должны уважать суверенитет других стран. Трансляция мероприятия велась на сайте МИД РФ.

Мы выступаем за то, чтобы обеспечить регулирование подобных систем на международно-правовом уровне, — сказал Лавров.

Ранее ведущий эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов выразил мнение, что применение действующей сети геостационарных спутников связи способно ускорить создание российского аналога системы Starlink. Он отметил, что такой подход уже реализован разработчиками защищенной системы «Тень», используемой для связи с беспилотниками и другими объектами.

В свою очередь генконструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил о создании в России проекта системы высотной цифровой связи «Окно». Разработчик назвал новую технологию потенциальной заменой сети Starlink.

