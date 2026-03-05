Лавров вызвал «пятерку» Совбеза ООН на «честный разговор»

Москва хочет по-честному поговорить в формате «пятерки» Совета Безопасности ООН о том, в какой точке оказалось мировое сообщество, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, которые приводит РИА Новости, сейчас «крупнейшая по экономическим и другим показателям держава» хочет играть лишь по своим правилам и в рамках единоличных решений.

Мы хотим по-честному поговорить в СБ ООН, прежде всего в «пятерке» постоянных членов, но и в более широком формате о том, в каком мире мы оказались, когда крупнейшая по экономическим и другим показателям держава заявляет, что международное право — это уже пройденный этап, — отметил министр.

Ранее Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным.