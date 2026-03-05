Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:15

Лавров вызвал «пятерку» Совбеза ООН на «честный разговор»

Лавров: РФ хочет честного разговора «пятерки» СБ ООН о ситуации в мире

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва хочет по-честному поговорить в формате «пятерки» Совета Безопасности ООН о том, в какой точке оказалось мировое сообщество, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, которые приводит РИА Новости, сейчас «крупнейшая по экономическим и другим показателям держава» хочет играть лишь по своим правилам и в рамках единоличных решений.

Мы хотим по-честному поговорить в СБ ООН, прежде всего в «пятерке» постоянных членов, но и в более широком формате о том, в каком мире мы оказались, когда крупнейшая по экономическим и другим показателям держава заявляет, что международное право — это уже пройденный этап, — отметил министр.

Ранее Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным.

Сергей Лавров
ООН
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочке оторвало фалангу пальца во время квеста в Краснодаре
Вражеские дроны-камикадзе атаковали приграничное село в России
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.