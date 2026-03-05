Выстроенная людьми из окружения американского финансиста Джеффри Эпштейна система представляет угрозу современной цивилизации, сообщает ИС «Вести» со ссылкой на комментарий политолога Дмитрия Саймса Владимиру Соловьеву. По его словам, обнародование файлов Эпштейна вскрыло существование параллельной системы власти в западных странах.

Мы выяснили, что существует никем не назначенная, никем не избранная, самосозданная элита ведущих государств Запада, где они все знают друг друга, где они все связаны с друг другом и где они все оказывают друг другу услуги от сексуальных пороков до финансовых спекуляций. И они покрывают друг друга. Это какая-то система параллельной власти, и это, конечно, угроза современной цивилизации, — сказал Саймс.

Политолог отметил, что данное сообщество создано на принципах вседозволенности.

Ранее сообщалось, что Минюст США до конца недели опубликует еще 50 тыс. документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы могут содержать неподтвержденные заявления о президенте Дональде Трампе, в том числе отчеты ФБР. По итогам недавнего расследования выяснилось, что свыше 47 тыс. файлов Эпштейна пропали из общего доступа. В Минюсте объяснили это необходимостью их дополнительного изучения специалистами. Среди них, как отмечается, были три служебные записки ФБР.