Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:24

В окружении Эпштейна увидели «никем не избранную элиту» Запада

Политолог Саймс: файлы Эпштейна вскрыли параллельную власть на Западе

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Выстроенная людьми из окружения американского финансиста Джеффри Эпштейна система представляет угрозу современной цивилизации, сообщает ИС «Вести» со ссылкой на комментарий политолога Дмитрия Саймса Владимиру Соловьеву. По его словам, обнародование файлов Эпштейна вскрыло существование параллельной системы власти в западных странах.

Мы выяснили, что существует никем не назначенная, никем не избранная, самосозданная элита ведущих государств Запада, где они все знают друг друга, где они все связаны с друг другом и где они все оказывают друг другу услуги от сексуальных пороков до финансовых спекуляций. И они покрывают друг друга. Это какая-то система параллельной власти, и это, конечно, угроза современной цивилизации, — сказал Саймс.

Политолог отметил, что данное сообщество создано на принципах вседозволенности.

Ранее сообщалось, что Минюст США до конца недели опубликует еще 50 тыс. документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы могут содержать неподтвержденные заявления о президенте Дональде Трампе, в том числе отчеты ФБР. По итогам недавнего расследования выяснилось, что свыше 47 тыс. файлов Эпштейна пропали из общего доступа. В Минюсте объяснили это необходимостью их дополнительного изучения специалистами. Среди них, как отмечается, были три служебные записки ФБР.

Джеффри Эпштейн
политологи
элиты
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России нашли способ спасти семьи от разводов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли полностью эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.